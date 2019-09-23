دفعة من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن ستة أشخاص من أهالي الأسرى، توجهوا فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.



وقالت اللجنة في تصريح لها: "إن ستة من أهالي الأسرى، بينهم طفل واحد، توجهوا لزيارة أربعة أسرى في سجن (نفحة)، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، شمالي قطاع غزة".