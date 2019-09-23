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شؤون فلسطينية

هولندا: الاستيطان غير شرعي ويجب فرض عقوبات رادعة على إسرائيل

هولندا: الاستيطان غير شرعي ويجب فرض عقوبات رادعة على إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال المؤرخ والسفير الهولندي نيكولاس فاندام: "إن التوسع الاستيطاني، غير شرعي، ويعد اختراقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تؤكد رفضها للاستيطان وتعتبره غير شرعي، مطالباً حكوماتها بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، وضرورة تطبيق المبادئ وفرض العقوبات على إسرائيل.

وأشار فاندام في حديث لبرنامج (أصدقاء فلسطين) عبر تلفزيون فلسطين إلى الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تمنح إسرائيل إمكانية التصدير دون ضرائب أو تخفيض قيمتها، في حين يؤكد البند الثاني منها على احترام حقوق الانسان، إلا ان إسرائيل تخترق حقوق الإنسان كل يوم، وتسرق الأرض الفلسطينية، مما يستدعي وجود عقوبات وتجميد هذه الاتفاقية، وهذا بحاجة إلى قرار سياسي.

وقال: "نحن لسنا بحاجة إلى سياسات رسمية جديدة، وإنما تطبيق ما أكدنا عليه، وتفعيل دور حركة المقاطعة"، محذراً من قوة اللوبي الاسرائيلي في الدول الأوروبية، مشدداً على ضرورة العمل على تقوية اللوبي العربي.

وأشار فاندام إلى أن نتنياهو يريد ضم كل الأرض الفلسطينية المحتلة بغطاء من الإدارة الأمريكية التي لا تحترم القانون الدولي إلا في الحالات التي تناسب مصالحها"، مؤكداً أن سياسة الانحياز الأمريكي لإسرائيل ليست جديدة، وهي متعاقبة بين الإدارات السابقة لترامب، معتبراً اعترافهم بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، والقدس عاصمة إسرائيل خرقاً للقانون، وبالتالي أكدت أمريكا أنها جهة غير نزيهة، وليست وسيطاً في عملية السلام.

وحول لائحة الاتهام التي قدمتها فلسطين ضد أمريكا لدى محكمة العدل الدولية، بسبب نقل سفارتها إلى القدس، وإعلانها عاصمة لإسرائيل، قال:" أمريكا لا تعترف بهذه المحكمة، كما أنها رفضت زيارة المراقبين العاملين بالمحكمة لزيارة إسرائيل، فهي لا تهتم بالقانون الدولي إلا في الحالات التي تخدم مصالحها".

ولفت إلى ضرورة تمييز البضائع الإسرائيلية، وأضاف أنه تم نقاش هذه المسالة في البرلمان الهولندي حول هذه المسألة، ومن حق المواطن الهولندي معرفة أصل المنتج، إلا أن الغالبية في البرلمان الهولندي، رفضت وسم البضائع في هولندا.

وحول عدم اعتراف هولندا بالدولة الفلسطينية، قال: "هذه قضية البرلمان، ويجب أن تكون على الجانب الإيجابي من التاريخ وأن تعترف بالدولة الفلسطينية، نحن نتكلم عن حل الدولتين، ولكن لا نعترف بالدولة الأخرى وهي فلسطين، وأضاف: " وبرأيي التحليل أننا اعترفنا بالدولة الفلسطينية عند صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 أي قرار التقسيم".

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