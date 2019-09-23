الزق: الجهد الفصائلي المطلوب الآن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محمود الزق، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أن الجهد الفصائلي المطلوب في هذه اللحظة، حشد الشارع الفلسطيني للضغط لأجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة الذي تم توقيعه من كافة القوى السياسية الفلسطينية، وليس تقديم مبادرات ومقترحات جديدة تزيد الأمور تعقيداً.



وأضاف بأن المطلوب في هذه اللحظة الراهنة، هو جهد شعبي ضاغط؛ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من حيث توقف، حيث إننا جميعاً في القاهرة وافقنا ووقعنا على اتفاق القاهرة الأخير في 12/10/2017.



وشدد الزق على ضرورة الالتزام بمبدأ وجود حكومة فلسطينية واحدة وموحدة، تحكم في غزة، كما تحكم في الضفة الغربية، كما ورد نصاً في اتفاق القاهرة الأخير.



كما طالب الأشقاء في مصر ببذل مزيد من الجهود من أجل إنجاز تقدم حقيقي في تجاوز العقبات، التي أدت لتعطيل تنفيذ اتفاق القاهرة الأخير.