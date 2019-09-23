وزارة الخارجية تستدعي نائب السفير الأسترالي لدى دولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

بناءً على تعليمات الوزير الدكتور رياض المالكي، استدعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، السفيرة الدكتورة أمل جادو، اليوم الاثنين في مقر الوزارة بمدينة رام الله، السيد وارن هوي، نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية في ظل غياب رئيس مكتب التمثيل، وذلك على ضوء تصريحات رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، حول ضرورة عدم التحيز، وعزل إسرائيل في الأمم المتحدة.



حيث أبدت جادو عدم رضا وامتعاض الخارجية من مثل هذه التصريحات، كون إسرائيل هي التي تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولي، وبممارستها غير القانونية.



وطالبت جادو استراليا باتخاذ موقف علني من تصريحات نتنياهو، حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت بدلاً من ذلك، كما طالبتهم بالتصويت لصالح القرار الخاص

بتجديد ولاية (أونروا) خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر2019 واستمرار أستراليا في تقديم الدعم المالي للوكالة.



من جانبه، أكد السيد هوي على الموقف الاسترالي الرسمي المُعلن، وأنه سيقوم بنقل الرسالة لوزارة الخارجية الأسترالية.