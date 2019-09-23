إيران تُفرج عن ناقلة النفط البريطانية بعد شهرين من احتجازها

ناقلة نفط - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (سكاي نيوز) عربية: إن إيران أفرجت اليوم الاثنين، عن ناقلة النفط البريطانية، بعد شهرين من احتجازها.



قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، إنه يمكن لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" أن تغادر المياه الإيرانية.



وأضاف ربيعي: "إن الإجراءات الإدارية بخصوص الإفراج عن الناقلة البريطانية انتهت".



وتابع ربيعي: "مؤسسة الملاحة الإيرانية، أبلغتنا انتهاء الإجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية، أنه يمكنها مغادرة المياه الإيرانية"، لافتاً إلى أن القرار بشأن إنهاء احتجاز (ستينا إمبرو) اتخذ بعد التغاضي عن انتهاكاتها لقواعد الملاحة.



وكانت إيران قد احتجزت ناقلة النفط البريطانية في تموز/ يوليو قرب مضيق (هرمز) بدعوى انتهاك قواعد الملاحة البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية قرب (جبل طارق) متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا، بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي.