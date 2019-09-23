بعد تعرضه للطعن.. مقتل مسؤول أمن محكمة الاستئناف في مدينة بنزرت التونسية



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (توتير): "تجدر الإشارة إلى أن الوحدات الأمنية، تولت مطاردة المعتدي، والقبض عليه بصفة فورية والأبحاث متواصلة حالياً لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء".



وأفادت قناة (نسمة) الخاصة بأن القتيل هو الرائد، فوزي الهويملي، رئيس مركز أمن محكمة الاستئناف ببنزرت، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن الهويملي كان جالساً في مقهى عندما فوجئ بتقدم عنصر تكفيري منه ومباغتته بالطعن ثلاث مرات هاتفاً بعبارة "الله أكبر".



وأضافت القناة: أن أعوان الأمن المتواجدين بالمكان أطلقوا النار عليه، وأصابوه على مستوى الكتف ليتم اعتقاله، في حين فارق الرائد الهويملي الحياة متأثراً بجراحه.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الاثنين، مقتل فوزي الهويملي، رئيس مركز أمن محكمة الاستئناف في بنزرت، بعد تعرضه للطعن.