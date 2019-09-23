الخليل

بنك الإسكان يُساهم برعاية مهرجان العنب الفلسطيني 2019

بنك الإسكان يُساهم برعاية مهرجان العنب الفلسطيني 2019
رام الله - دنيا الوطن
ساهم بنك الإسكان في رعاية مهرجان العنب الفلسطيني 2019 – الشهد في عنب الخليل، والذي تقيمه غرفة تجارة و صناعه شمال الخليل في مدينة حلحول، اذ يعتبر الحدث الوطني الزراعي-الاقتصادي الأول في محافظة الخليل، ولهذا المهرجان وأيامه التسويقية.

وحقق هذا المهرجان نجاحاً فاق التوقعات في أعوامه السابقة باجتذاب عدد ضخم جداً من الزوار، الذي جمع أيضاً الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كافة أرجاء الوطن، وتم افتتاح المهرجان، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، وعدد من الوزراء، وحضر الافتتاح  كل من مدير فرع البنك في حلحول وبعض وزراء الحكومة وممثلين عنهم ورئيس بلدية حلحول وبعض رؤساء البلديات ومدير التربية والتعليم العالي شمال الخليل ومحافظ الخليل وممثلي الأجهزة الأمنية في المحافظة وإقليم شمال الخليل، بالإضافة إلى ممثلي بعض المؤسسات وبعض الشركات الخاصة والأهلية، ورجال الأعمال، وأهالي المحافظة  

وفي الافتتاح، ألقى كلمة رئيس بلدية حلحول السيد حجازي مرعب مرحباً بالحضور الكرام، ومشيدا بمجهود الجميع، وكذلك القى كلمه رئيس الغرفة التجارية نور الدين جرادات، القائم على المهرجان، إضافة الى كلمه رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، مؤكدين جميعهم على تنمية جهود الجميع لما فيه مصلحه للوطن والمواطن.

وتخلل المهرجان في أيامه الثلاث على فقرات متنوعه من فنون ومسابقات ونشاطات ترفيهيه وأمسيات غنائية وتراثيه  ودبكة شعبيه إضافة إلى أعماله التسويقية.

وأكد السيد لؤي بدارين، مدير فرع بنك الاسكان في حلحول ممثلا عن السيد المدير الإقليمي لفروع فلسطين السيد، محمد البرغوثي بأن هذه الرعاية تأتي إيماناً من البنك بأهمية دعم المؤسسات وتنميتها وبضرورة مساندة القطاع الاقتصادي، مهنئاً بنجاح مثل هذا المهرجان- مهرجان العنب- والإنجاز، متمنياً لهم دوام التوفيق.

ومن الجدير بالذكر، أن بنك الاسكان من المساهمين سابقاً في مهرجان العنب في بعض السنوات السابقة في مدينة حلحول، إيماناً من البنك بمبدأ المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دوره بدعم مؤسسات الوطن، وتوفير ما أمكن سبل نجاحها والتحفيز على التقدم ليصب في رفعة وخدمة المجتمع.

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