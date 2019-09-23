"أبو زيد" يكرم "الغانم"ويقلده مجسم قبة الصخرة المشرفة ومجسم خارطة فلسطين





رام الله - دنيا الوطنكرم سفير دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان منتصر أبو زيد السيد/مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة لدولة الكويت الشقيقة ويقلده مجسم قبة الصخرة المشرفة ومجسم خارطة فلسطين التاريخية، لمواقفه المبدئية الشجاعة المشرفة والمميزة الداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المنابر الدوليةجاء ذلك أثناء حفل عشاء أقامته سفارة دولة الكويت في كازاخستان، يوم امس الاحد 22 أيلول/سبتمبر 2019، على شرف معالي السيد مرزوق الغانم والوفد البرلماني الكويتي المرافق له ، بحضور الوفد الفلسطيني البرلماني برئاسة محمد صبيح - أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، وفوزي السمهوري.وعبر مرزوق الغانم عن دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، حيث سيشارك الوفدان الفلسطيني والكويتي غدا الثلاثاء في المؤتمر الرابع لرؤوساء برلمانات دول آسيا وأوروبا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان .