دولي

وسائل إعلام صينية: أنظمة (إس- 500) ستكون أكثر منظومة دفاعية فعالية بالعالم

وسائل إعلام صينية: أنظمة (إس- 500) ستكون أكثر منظومة دفاعية فعالية بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
كتبت صحيفة (Sina) الصينية، أن أنظمة (إس- 500)، (بروميتي) الصاروخية الدفاعية الروسية، ستتجاوز كل أنظمة الدفاع الجوي الحديثة الموجودة حاليا في العالم، من حيث فعاليتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظومة الجديدة، ستحل بفضل صفاتها التقنية محل منظومة (إس- 400) بصفتها أقوى وأحدث منظومة روسية للدفاع الجوي.

وذكر كاتب المقال بهذا الخصوص في الصحيفة، أن عدداً من المحللين، يرون أن المنظومة الجديدة قادرة على إسقاط النيازك.

وتحدث الصحفي الصيني، أن نيزكاً يبلغ قطره نحو 20 متراً سقط عام 2013 في ضواحي مدينة تشيليابينسك الروسية، الأمر الذي أدى إلى إصابة أكثر من ألف شخص، وحدد العلماء أن النيزك كان يمر بأجواء كوكبنا بسرعة 67.6 ألف كيلومتر في الساعة.

ويستند الكاتب إلى شبكات التواصل الاجتماعي ويقول: "إن روسيا كانت تجري في ذلك الوقت بالذات تجربة لمنظومة (إس- 500) التي اعترضت هذا النيزك ودمرته بنجاح، وبفضل ذلك بالذات لم يتضرر كوكب الأرض من هذه الكارثة".

وتعود بداية إنتاج أنظمة (إس- 500) إلى حزيران/ يونيو الماضي، وقال المدير العام لشركة (روستيخ)، سيرغي تشيميزوف، أن روسيا لن تبيع هذه الأنظمة، مضيفاً أن إنتاجها مخصص للجيش الروسي بالدرجة الأولى.

ويبلغ مدى إصابة أنظمة (إس-500)، (بروميتي) 600 كيلومتر. ومن المتوقع أن تكون هذه المنظومة قادرة على إصابة ما يقارب 10 أهداف باليستية تحلق بسرعة فوق صوتية تبلغ 7 كيلومترات في الثانية، كما ستكون هذه المنظومة قادرة على إصابة الوحدات القتالية للصواريخ فوق الصوتية.

وستتجاوز أنظمة (إس- 500) من حيث صفاتها بشكل ملحوظ أنظمة (إس- 400) المستخدمة حالياً، وكذلك منافستها الأمريكية (Patriot Advanced Capability-3).

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