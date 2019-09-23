دولي

السلطات الإسبانية تعتقل تسعة كتالونيين انفصاليين

السلطات الإسبانية تعتقل تسعة كتالونيين انفصاليين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت السلطات الإسبانية، فجر اليوم الاثنين، تسعة انفصاليين كتالونيين، كانوا يخططون لأعمال عنف، وفق ما قالت الشرطة الإسبانية في بيان.

ولفتت الشرطة إلى أن الاعتقال، تم بناء على قرار من المحكمة العليا، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت كتالونيا، أحيت في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري التجمع السنوي المؤيد للانفصال، في مسيرة كبرى في برشلونة، وسط انقسامات بين الأحزاب الانفصالية.

ورغم غضب الحشود لغياب الوحدة بين الأحزاب الانفصالية بشأن الاستراتيجية التي يجب تبنيها تجاه مدريد، أظهر التجمع السلمي الكبير في وسط برشلونة، أن انفصال كتالونيا لا يزال يُشكل تحدياً كبيراً أمام إسبانيا.

وفي عام 2017، تحدى قادة كتالونيا المحاكم، وأجروا استفتاء على الانفصال، ثم أعلنوا الاستقلال، لكن الحكومة الإسبانية، تمكنت من إفشال التحرك، وفرضت حكماً مباشراً مؤقتاً من مدريد على الإقليم.

ومن المتوقع أن تنهي المحكمة العليا إصدار أحكامها في قضية محاولة الاستقلال الفاشلة في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما يسعى الادعاء إلى أحكام بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و25 سنة، بحق 12 من قادة الانفصاليين، بتهمة التمرد والتحريض واختلاس المال العام.

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