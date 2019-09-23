الإعلام الإسرائيلي: احتمال إسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لنتنياهو في ازدياد





جاء ذلك، بعدما أبلغت (القائمة المشتركة) الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين بأن توصيتها لإناطة المهمة، بـ"بيني غانس" رئيس (أزرق أبيض)، لا تشمل أعضاء (التجمع الوطني) الثلاثة.





وأضافت: بذلك سيبلغ عدد النواب الموصين بغانتس إلى 54، أي أقل بنائب واحد عن عدد النواب الذين يوصون رفلين بتكليف نتنياهو بهذه المهمة.





ويقوم رفلين بهذه الساعة، بالاستماع إلى توصيات ممثلي كل من (يهدوت هتوراة) و(يمينا) و(العمل -غيشر) و(المعسكر الديمقراطي).

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم الاثنين: إن احتمال إسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة أولاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ازدياد.