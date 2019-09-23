دولي

رفلين يواصل مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية لتكليف أحد نواب (كنيست) بتشكيل الحكومة

رفلين يواصل مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية لتكليف أحد نواب (كنيست) بتشكيل الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن الرئيس، رؤوفين رفلين، سيكمل اليوم المشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية، توطئة لاختيار عضو (كنيست) الذي سينيط به تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضافت: أن ريفلين سيجتمع اليوم مع ممثلي كل من (يهودات هتوراة) و(يمينا) و(العمل - غيشر) و(المعسكر الديمقراطي) للاستماع إلى توصياتهم بشأن الشخصية التي ستسند إليها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ويبدو أن رئيس (أزرق ابيض) بيني غانتس هو الأوفر حظاً، بعد أن أوصت (القائمة المشتركة) رفلين مساء أمس، بتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك في خطوة لم يسبق لها مثيل منذ عام 1992.

وأوصى كل من (الليكود) وحزب (شاس) على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما امتنع ممثلو (إسرائيل بيتنا) عن تقديم التوصية لصالح أي من المرشحين.

ويشار إلى أن الاجتماعات تُنقل في بث حي على الإنترنت، عملاً بمبدأ الشفافية.

ومن المقرر، أن يجتمع بعد ظهر اليوم رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان مع رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس بناءً على طلب الأخير. 

وكان ليبرمان قد صرح أنه سيبذل كل جهد مستطاع من أجل إجبار الحزبين الأكبرين على تشكيل حكومة ليبرالية واسعة.

ومن جانبه قال نتنياهو: إنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، معتبراً أنه لا يوجد حل آخر في ظل نتائج الانتخابات الأخيرة.

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