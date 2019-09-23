الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات الجنود، اقتحموا الموقع الأثري، وسط إطلاق النار، وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، موضحاً أن البلدة تتعرض لهجمة شرسة، واقتحام شبه يومي من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).