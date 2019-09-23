شؤون فلسطينية

غادرت غزة قبل 4 سنوات.. مُواطنة تُغلق شارعاً في بيت لحم والسبب؟

غادرت غزة قبل 4 سنوات.. مُواطنة تُغلق شارعاً في بيت لحم والسبب؟
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر سيدة فلسطينية، كانت قد أغلقت شارع القدس- الخليل في محافظة بيت لحم.

"دنيا الوطن"، تواصلت مع السيدة مجد أبو عجمية، وتعرفت منها على سبب إقدامها على إغلاق الشارع، حيث قالت: "كنت أعيش مع زوجي في قطاع غزة، وكان يتقاضى راتب 1500 شيكل، وهو ضمن موظفي تفريغات 2005".

وأضافت: "انقطع راتب زوجي عندما استشهد، وخرجت من قطاع غزة الى بيت لحم قبل أربع سنوات، وحاولت تحويل راتبه من بند تفريغات 2005 إلى بند الشهداء والجرحى، لكن كان هناك قرار من الرئيس محمود عباس، بأن يتم تحويل راتبه على بند الشؤون الاجتماعية، ولكنني رفضت ذلك".

وتابعت أبو عجمية بقولها: "الشؤون الاجتماعية لن تفعل أي شيء، ولدي أبناء، وبالتالي فإن الراتب لا يكفي لتلبية احتياجاتهم، لذلك أقدمت على إغلاق شارع القدس- الخليل في بيت لحم".

وأشارت السيدة، إلى أن زوجها محمود جعفر من سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فقد قدمه في أحداث 2007 بين حركتي فتح وحماس، وكان يسعى للانتقال من بند تفريغات 2005، ولكن لم تنجح محاولاته.

وبينت أبو عجمية، أن الأمن الوطني الفلسطيني ساعدها في بيتها، لافتة إلى أن ذلك لا يكفي، منوهة في الوقت ذاته إلى أنها حاولت مقابلة الرئيس عباس.


 

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