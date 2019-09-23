نصر الله مهاجماً السعودية: أداء مسؤوليها سيُعجل من نهاية النظام

أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن السعودية كانت ولا تزال تُناصب العداء لحركات المقاومة في المنطقة، مندداً بتدخل النظام السعودي بشؤون دول المنطقة.





وشدد نصر الله، في لقاء خاص مع مؤسسة "نشر أثار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي" على أن أداء المسؤولين السعوديين، سيُعجل في نهاية هذا النظام، وفق قناة (المنار).



وأكد نصر الله، أن الانتصار على تنظيم الدولة في العراق، ما كان ليتحقق لولا موقف المرجعية الدينية العراقية، ودعم الجمهورية الإسلامية والتلاحم الداخلي، والوحدة الوطنية في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي.





وشدد نصر الله، على أن التنظيمات المسلحة في العراق، هي صنيعة الإدارة الأميركية، التي أتت بها إلى هذا البلد، وغيره، عندما عجزت عن إحداث فتن داخلية بين أبناء العراق.

رام الله - دنيا الوطن