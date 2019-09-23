شؤون فلسطينية

عمرو أديب لطاهر النونو: إعلام حماس حرّض على التظاهرات بمصر والأخير يرد

عمرو أديب لطاهر النونو: إعلام حماس حرّض على التظاهرات بمصر والأخير يرد
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، طاهر النونو، أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث الأخيرة فى مصر يوم الجمعة الماضي، صدر قرار من حركة حماس بمنع أي تداول أو تغطية للأحداث، موضحًا أن القرار صدر من رئيس الحركة.

وقال النونو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (الحكاية)، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب: إن القرار صدر بمنع التداول والتعاطي للأحداث الأخيرة التى تمر بها مصر الشقيقة، لافتاً إلى أن ذلك جاء لعدم الدخول فى القضايا الداخلية الخاصة بالدول العربية.

واتهم أديب حماس، بأن إعلامها حرّض على ما يحدث في مصر، من خلال بعض وسائل الإعلام التي تمتلكها الحركة.

وقال النونو: إن السبب الأول للقرار أننا لسنا طرفاً فيما يحدث، والسبب الثانى خصوصية مصر، متابعًا: "نحن حريصون على علاقة قوية ومتينة.. نحن حققنا علاقات قوية مع مصر فى الفترة الأخيرة، ولا نريد إحداث شرخ فى العلاقة".

وأوضح، أن كل المؤسسات الإعلامية التابعة لحركة حماس التزمت التزاماً كاملاً وواضحاً ولن يكون هناك أي تغير فى الموقف، مؤكداً: "نحن نحترم مصر ونقدرها وحريصون كل الحرص على تطوير العلاقة مع مصر ونأمل لها كل خير".

وعن رده على سؤال عمرو أديب حول نشر بعض وسائل الإعلام التابعة لحماس، للأحداث قال النونو: "(المركز الفلسطينى للإعلام) غير موجود بغزة، ولا يتبع حركة حماس"، ليرد أديب بالقول: إن المركز موجود بالفعل في غزة، في احدى العمارات السكنية، بحي الرمال. 

وختم النونو، حديثه بالتأكيد، على أن كل مؤسسات حماس الإعلامية، التزمت بقرار هنية، ومنها قناة (الأقصى) الفضائية، بينما صحيفة (الرسالة) نشرت قبل صدور القرار.

 

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