فيديو: الأمير تميم يزور الشيخ صباح في أمريكا ويسلمه رسالة



وجرى خلال اللقاء، الذي انعقد بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من قطر والكويت، استعراض العلاقات، وسبل دعمها، وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين.



وأعرب الشيخ الصباح عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه الشيخ تميم من طيب المشاعر، التي تجسد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين.



وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، يوم الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري، أن أمير البلاد دخل مستشفى بالولايات المتحدة، حيث تم تأجيل لقائه آنذاك مع رئيسها، دونالد ترامب، للخضوع لفحوصات طبية.











رام الله - دنيا الوطنزار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مقر إقامته بمدينة نيويورك، بهدف الاطمئنان على صحته.ووفقاً لما نشرته قناة (المجلس) الكويتية، زار الأمير تميم مقر إقامة الشيخ صباح؛ للاطمئنان على صحته بعد استكمال الفحوصات الطبية الناجحة التي أجراها".