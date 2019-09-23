شؤون فلسطينية

الكيلة: إسرائيل مستمرة في استهدافها للطواقم الطبية والمسعفين دون رادع

الكيلة: إسرائيل مستمرة في استهدافها للطواقم الطبية والمسعفين دون رادع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، استمرار إسرائيل في استهداف الطواقم الطبية والإسعافية في الضفة الغربية وقطاع غزة دون رادع.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاعتداء على الطواقم الطبية، بات نهجاً عند الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات خطرة وجسيمة، ترتقي لجرائم حرب، وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، ضد أفراد المهمات الطبية والإسعافية.

وتابعت: لا يزال الاحتلال الإسرائيلي موغلاً باعتداءاته وجرائمه لأن المجتمع الدولي حتى الآن لم يعمل على إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، إضافة إلى دعم قوى عظمى لإسرائيل حيث تحميها في المنابر الدولية من أي توبيخ أو إدانة أو مساءلة.

وأكدت وزيرة الصحة، أن القانون الدولي الإنساني الذي يحمي أفراد الخدمات الطبية، ينص على "احترام وحماية أفراد ووحدات ووسائل نقل الخدمات الطبية في جميع الأحوال، وعدم تعريضها لأي اعتداء، فلا يمكن معاقبة شخص ما بسبب تقديمه الرعاية للجرحى والمرضى، بغض النظر عن الطرف الذي ينتسبون إليه"

وأصيب مساء أمس، متطوعا إسعاف خلال تغطيتهما مواجهات في بلدة العيزرية، حيث أصيب أحدهما بقنبلة غاز بالوجه، فيما أصيب الآخر برصاصة مطاطية بالقدم من مسافة قريبة، إضافة إلى إصابة متطوعين آخرين على حدود قطاع غزة، الجمعة، أثناء تأديتهما واجبهما الإنساني في إنقاذ حياة المصابين.

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