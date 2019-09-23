فرنسا: الهجمات على (أرامكو) تُشكل نقطة تحول بالمنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان: "إن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية، يمثل نقطة تحول في المنطقة".



وأضاف لو دريان للصحفيين: "الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ليس الهدف الأول، وهدفنا الأول يتمثل فيما إذا كان بإمكاننا استئناف مسار خفض التصعيد مع مختلف الأطراف"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو،أن الولايات المتحدة، ستعمل على حشد دعم دولي ضد إيران خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً في تصريحات له إلى أن إرسال قوات أميركية للمنطقة، هدفه ردع إيران.