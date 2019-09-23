بحرية الاحتلال تُطلق النار صوب مراكب الصيادين شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، النار صوب مراكب الصيادين، في عرض بحر قطاع غزة.
ووفق صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة"، على (فيسبوك): إن بحرية الاحتلال، أطلقت النار بشكل عنيف جداً باتجاه مراكب الصيادين غرب مدينة بيت لاهيا، شمال القطاع.
أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، النار صوب مراكب الصيادين، في عرض بحر قطاع غزة.
ووفق صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة"، على (فيسبوك): إن بحرية الاحتلال، أطلقت النار بشكل عنيف جداً باتجاه مراكب الصيادين غرب مدينة بيت لاهيا، شمال القطاع.
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