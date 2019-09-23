بحرية الاحتلال تُطلق النار صوب مراكب الصيادين شمال القطاع

بوارج إسرائيلية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، النار صوب مراكب الصيادين، في عرض بحر قطاع غزة.



ووفق صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة"، على (فيسبوك): إن بحرية الاحتلال، أطلقت النار بشكل عنيف جداً باتجاه مراكب الصيادين غرب مدينة بيت لاهيا، شمال القطاع.