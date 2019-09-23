إندونيسيا تكشف أسباب كارثة "الطائرة السيئة السمعة"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال): "إن محققين إندونيسيين اكتشفوا أن عيوب التصميم وتراخي الرقابة لعبا دوراً رئيسياً في تحطم طائرة لشركة ليون إير من (طراز بوينغ 737 ماكس) في تشرين الأول/ أكتوبر، ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً".



وأضافت الصحيفة: "إن مسودة النتائج تكشف أيضاً سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة كعوامل تسببت في تحطم الطائرة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ومن المتوقع، أن تكون تلك أول نتائج حكومية رسمية لوجود عيوب في التصميم والموافقة التنظيمية الأميركية.



وتم وقف تشغيل هذا الطراز من الطائرات منذ آذار/ مارس عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز، وسقوط قتلى خلال خمسة أشهر.



ولم يعلق متحدث باسم بونيغ على تقرير الصحيفة، ولكنه قال: "إن الشركة تواصل عرض دعم سلطات التحقيق مع استكمال تقريرها".



وقالت الصحيفة: "إن محققي حوادث الطيران الأميركيين يستعدون لإعلان حفنة من توصيات السلامة المنفصلة ابتداء من تعزيز مهارات الطيران للطيارين إلى تعزيز فحص إدارة الطيران الاتحادية لتصميمات الطائرات الجديدة".



وأضافت الصحيفة: "إن من المتوقع أن تدعو الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر تقريباً إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة، وفي اتخاذ أفراد الطاقم القرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة".



وامتنعت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل عن التعليق على تقرير الصحيفة، ولكنها قالت إنها تعتزم إصدار توصيات بشأن برنامج الشهادات التي تصدرها إدارة الطيران الاتحادية في وقت ما من شهر أيلول/ سبتمبر.