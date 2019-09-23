دولي

روحاني: الولايات المتحدة وصلت للحد الأقصى من العقوبات ومستعدون لتجاوزها

روحاني: الولايات المتحدة وصلت للحد الأقصى من العقوبات ومستعدون لتجاوزها
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن الولايات المتحدة، وصلت إلى الحد الأقصى من العقوبات، و"بدأت تكررها ونحن مستعدون لتجاوزها".

وأضاف في تصريحات صحفية، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، فرصة "لنوضح للعالم موقف إيران".

وتابع: "عدم رغبة البعض في حضورنا في الأمم المتحدة قد يكون لإدراكه تأثير إيران، وفق ما نقلت قناة (الميادين)، مشدداً على أن المشروع الذي سنقدمه إلى الأمم المتحدة، يهدف إلى تأمين تعاون دول المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني: إن الهجوم على (أرامكو) السعودية، هو نتيجة لاعتداء السعودية وأميركا والإمارات على اليمن. 

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