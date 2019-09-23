روحاني: الولايات المتحدة وصلت للحد الأقصى من العقوبات ومستعدون لتجاوزها





وقال الرئيس الإيراني: إن الهجوم على (أرامكو) السعودية، هو نتيجة لاعتداء السعودية وأميركا والإمارات على اليمن.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن الولايات المتحدة، وصلت إلى الحد الأقصى من العقوبات، و"بدأت تكررها ونحن مستعدون لتجاوزها".وأضاف في تصريحات صحفية، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، فرصة "لنوضح للعالم موقف إيران".وتابع: "عدم رغبة البعض في حضورنا في الأمم المتحدة قد يكون لإدراكه تأثير إيران، وفق ما نقلت قناة (الميادين)، مشدداً على أن المشروع الذي سنقدمه إلى الأمم المتحدة، يهدف إلى تأمين تعاون دول المنطقة.