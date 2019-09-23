صور: المُدربة سجود زومبا.. تُشارك لأول مرة في برنامج جديد بالوسط العربي





وتتحدّى النّساء أصعب ظروف الطّبيعة، بالإضافة إلى مهمّات فكّ رموز غامضة، حتّى بلوغ الهدف المنشود والمطلوب، ليخرجن من هذا المسار مع تجربة إنسانيّة، لا شكّ في أنّها سوف تكون الأجمل والأرقى على الإطلاق.





وأشارت زومبا، إلى أنها لا شك تجربة رائدة وممتعة، ونحن لها، وخاصة أن لدينا ما يكفينا من لياقة وتحدٍ كبيرين من كوني مدربة لياقة.





واختتمت زومبا، بأن الخوض في غمار تحدٍ كهذا، يعتبر ممتعاً وشيقاً، وخاصة أن المشاركات، على قدر المسؤولية، وأتمنى أن أكون البطلة للوصول إلى الهدف من خلال إصراري على النجاح في تجربتي الأولى، شاكرة القائمين على هذا العمل المهم، الذي ينم عن مدى الخروج من بوتقة الجمود إلى التحدي الحقيق الواقعي، الذي يعكس إيجابية، وطاقة عالية للمشاركات.











رام الله - دنيا الوطندخلت المُدربة والنجمة في عالم تدريب اللياقة البدنية من الوسط العربي، سجود زومبا، بطلة في البرنامج الأول في الوسط العربي، برنامج التحدي، الذي تشارك فيه 6 نساء، بتنظيم تلفزيوني بمسار من التّحدّيات المختلفة الصعبة، التي تتطلب تحملاً كبيراً وجلداً عالياً من المتسابقات، يستمر 14 يومًا متتاليًا دون توقف، هو برنامج التحدي الذي يُطلق بهذا المستوى.