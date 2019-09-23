شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: مواقف السعودية ستبقى محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته

الرئيس عباس: مواقف السعودية ستبقى محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بيوم إعلان المملكة.

وقال الرئيس: "إن مواقف المملكة بقيادتكم الشجاعة والحكيمة ستظل محل اعتزاز أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته"، معرباً عن تقديره لمواقف خادم الحرمين الداعمة والثابتة، ودوره المهم تجاه فلسطين وشعبها في مختلف المراحل، وفي جميع الظروف طول مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، ما يؤكد عمق الالتزام بقضايا أمتنا والدفاع عن حقوقها، والعمل على استعادة أراضيها ومقدساتها السليبة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ودعا الرئيس عباس في برقيتين منفصلتين- الله عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة المهمة عليكم، وعلى المملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار، مثمناً الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهدكم الميمون في المجالات كافة.

وعبر، عن اعتزازه الكبير بأواصر الإخوة، وروابط التقدير المتبادل التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيداً بمواقف الدعم الثابتة التي تقفها المملكة ملكاً وحكومة وشعباً إلى جانب شعبنا، عبر مسيرة نضاله من أجل نيل حقوقه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

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