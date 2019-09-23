لصرف منحة 100 دولار.. نائب العمادي يصل القطاع عبر معبر بيت حانون

السفير العمادي ونائبه خالد الحردان بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

وصل خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.



ووفق وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، فإن زيارة الحردان تأتي لمتابعة بعض المشاريع القطرية في القطاع، وصرف منحة الـ 100دولار للأسر الفقيرة.



يشار إلى أن العمادي، قد أعلن مؤخراً زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات المالية للأسر الفقيرة، إلى 100 ألف أسرة لهذا الشهر، في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة، وفي ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.