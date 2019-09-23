عاجل

  • بحرية الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة

شؤون فلسطينية

لصرف منحة 100 دولار.. نائب العمادي يصل القطاع عبر معبر بيت حانون

لصرف منحة 100 دولار.. نائب العمادي يصل القطاع عبر معبر بيت حانون
السفير العمادي ونائبه خالد الحردان بغزة
رام الله - دنيا الوطن
وصل  خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

ووفق وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، فإن زيارة الحردان تأتي لمتابعة بعض المشاريع القطرية في القطاع، وصرف منحة الـ 100دولار للأسر الفقيرة.

يشار إلى أن العمادي، قد أعلن مؤخراً زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات المالية للأسر الفقيرة، إلى 100 ألف أسرة لهذا الشهر، في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة، وفي ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

أخبار ذات صلة

الإحصاء والنقد: 403 ملايين دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني

الإحصاء والنقد: 403 ملايين دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني

الرئيس عباس: مواقف السعودية ستبقى محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته

الرئيس عباس: مواقف السعودية ستبقى محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته

السيسي للرئيس عباس: سنبذل جهودنا لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه وإقامة دولته

السيسي للرئيس عباس: سنبذل جهودنا لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه وإقامة دولته

قوات الاحتلال تعتقل 51 مواطناً بالضفة الغربية والقدس وإصابات بالاختناق

قوات الاحتلال تعتقل 51 مواطناً بالضفة الغربية والقدس وإصابات بالاختناق

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الرئيس عباس يبحث مُستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية مع نظيره الأردني

الرئيس عباس يبحث مُستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية مع نظيره الأردني

الصحة: التعرف على هوية المواطنة التي استشهدت على حاجز قلنديا

الصحة: التعرف على هوية المواطنة التي استشهدت على حاجز قلنديا

أبو الحصين ينفي إفراز حركة فتح عدداً من المرافقين له

أبو الحصين ينفي إفراز حركة فتح عدداً من المرافقين له

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: مواقف السعودية ستبقى محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته

الرئيس عباس: مواقف السعودية ستبقى محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الصحة: التعرف على هوية المواطنة التي استشهدت على حاجز قلنديا

الصحة: التعرف على هوية المواطنة التي استشهدت على حاجز قلنديا

أبو الحصين ينفي إفراز حركة فتح عدداً من المرافقين له

أبو الحصين ينفي إفراز حركة فتح عدداً من المرافقين له

تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

مجموعة جديدة من أسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

مجموعة جديدة من أسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

بعد نشر مناشدتها على &#34; دنيا الوطن &#34;.. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

بعد نشر مناشدتها على " دنيا الوطن ".. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

منوعات

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

هل عادت شيري عادل لطليقها مُعز مسعود؟

هل عادت شيري عادل لطليقها مُعز مسعود؟

والدة هنا الزاهد تكشف طبيعة مرض ابنتها التي أدخلها المستشفى في شهر العسل

والدة هنا الزاهد تكشف طبيعة مرض ابنتها التي أدخلها المستشفى في شهر العسل

سعودي يشبه مايكل جاكسون يشعل ذا فويس وسميرة سعيد تحرجه بطلب غريب

سعودي يشبه مايكل جاكسون يشعل ذا فويس وسميرة سعيد تحرجه بطلب غريب

حكم نهائي بحبس مطربة &#34;عندي ظروف&#34; بتهمة &#34;ممارسة الدعارة&#34;

حكم نهائي بحبس مطربة "عندي ظروف" بتهمة "ممارسة الدعارة"

بعدما غايظت والدتها.. حلا الترك ترد على منتقدي اختيارها العيش مع والدها

بعدما غايظت والدتها.. حلا الترك ترد على منتقدي اختيارها العيش مع والدها

&#34;اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك&#34;.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

عربي

المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق وينوي لقاء المعلم الاثنين

المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق وينوي لقاء المعلم الاثنين

هكذا علق وزير الخارجية المصري على &#34;المظاهرات&#34; الأخيرة ضد نظام السيسي

هكذا علق وزير الخارجية المصري على "المظاهرات" الأخيرة ضد نظام السيسي

&#34;جيش الكرامة&#34; الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

"جيش الكرامة" الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري