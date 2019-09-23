أردوغان: لا تُوجد قوة أو تهديد يمنع تركيا من حماية فلسطين والقدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ما من قوة أو تهديد يستطيع ثني بلاده عن حماية وصون حقوق فلسطين والقدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ما من قوة أو تهديد يستطيع ثني بلاده عن حماية وصون حقوق فلسطين والقدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال مشاركته في ملتقى مع أتراك ومسلمين في ولاية نيويورك، التي يزورها بهدف المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يتبع..
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