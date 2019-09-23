أردوغان: لا تُوجد قوة أو تهديد يمنع تركيا من حماية فلسطين والقدس





جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال مشاركته في ملتقى مع أتراك ومسلمين في ولاية نيويورك، التي يزورها بهدف المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.





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رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ما من قوة أو تهديد يستطيع ثني بلاده عن حماية وصون حقوق فلسطين والقدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).