شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 51 مواطناً بالضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 51 مواطناً بالضفة الغربية والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، والتي طالت 51 مواطناً فلسطينياً.

ففي مناطق الضفة الغربية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 22 مواطناً فلسطينياً، خلال حملة مداهمات نفذتها، وتخللها مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل، بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وفي القدس، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في بلدتي العيسوية وسلوان، طالت 22 مواطنا على الأقل، بينهم العديد من الأشقاء.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات معززة من جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال داهمت البلدة، وانتشرت في اربعة أحياء، بحيث اقتحمت كل فرقة مجموعة من منازل المواطنين التي جرى تفتيشها وتحطيم محتوياتها وترويع قاطنيها واحتجازهم وترهيبهم بالكلاب البوليسية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وعرف من المعتقلين كل من: محمد عبدالله داري، وشقيقه محمود عبدالله داري، وضياء ايمن عبيد، ومحمد فوزي عبيد، وسفيان ناصر محمود، وشقيقيه محمد واكرم ناصر محمود، وفادي علي مصطفى، وهارون محمد محيسن، ووسيم اياد داري، وزايد العجلوني، وعلي جمال بدر، وباسل محمد درباس، وشقيقه قصي محمد درباس، وسمير اكرم عطيه، ووسيم نايف عبيد، ورشاد امجد ناصر، وحمزه محمد عيسى ناصر، وشقيقه عيسى محمد عيسى ناصر، ومحمود جمال عطيه، ومحمد رجب عبيد.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال أشاعت اجواء من التوتر والقلق والفوضى في البلدة، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وتشهد بلدة العيسوية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تصعيد ملحوظ تنتهجه سلطات الاحتلال، يتمثل في ملاحقة المواطنين والتجار وتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال وملاحقة شبه يومية.

وفي سلوان، أفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال برفقة مخابراتها اقتحمت حي عين اللوزة بالبلدة واعتقلت الشابين توفيق أبو تايه، ومجدي أبو تايه.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء بلدة سلوان، وحررت مخالفات عشوائية للمواطنين واحتجاز بعضهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية واخضاعهم للتفتيش، فيما اندلعت مواجهات في حي "أبو تايه" اطلق خلالها الجنود وعناصر الشرطة الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز بصورة عشوائية، دون أن يبلغ اصابات.

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