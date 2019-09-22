الرئيس عباس يبحث مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية مع نظيره الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.



وجرى خلال الاجتماع، بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية بالمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.