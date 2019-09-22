دولي

باريس: الهجوم على أرامكو نقطة تحول بالمنطقة

باريس: الهجوم على أرامكو نقطة تحول بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأحد، إن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية نقطة تحول في المنطقة.

وأضاف لو دريان، في حديث للصحافيين من نيويورك، أن هدفه الرئيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

موضوع يهمك?أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من...

وأوضح الوزير أن اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني "ليس هو الأولوية الأولى.. لكن الأولوية هي بحث خفض التصعيد مع مختلف الجهات الفاعلة".

وكان ترمب قال إنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أنباء ترددت عن إمكانية عقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وأرسلت فرنسا سابقاً خبراء للمشاركة في التحقيقات في الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تضامن فرنسا مع السعودية وسكانها في مواجهة هذه الهجمات وأكد مجددا التزام فرنسا أمن السعودية واستقرار المنطقة".

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية كشفت أن الهجوم على المنشأتين انطلق "الشمال" وبدعم إيراني.

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