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المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق وينوي لقاء المعلم الاثنين

المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق وينوي لقاء المعلم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الأحد، إلى دمشق، حيث من المقرر أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، لبحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ونقل مكتب بيدرسن قوله في بيان، مساء اليوم الأحد: "يسرني أن أعود إلى دمشق. وأجريت لقاء بناء خلال زيارتي الأخيرة مع وزير الخارجية المعلم" وفق "روسيا اليوم".

وتابع البيان: "أعتقد أنني أحرزت منذ ذلك الحيد تقدما معينا بشأن الملف العام الخاص باللجنة الدستورية. وأتطلع إلى عقد لقاء جديد مع وزير الخارجية يوم الاثنين".

وتعمل الأمم المتحدة وأطراف الأزمة السورية والدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، منذ مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي شهر يناير 2018، على تشكيل اللجنة الدستورية التي من المتوقع أن يمثل إطلاق عملها نقطة تحول في سبيل التسوية السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.

إلا أن هذه العملية لم تكتمل حتى الآن، على الرغم من التوقعات الأولية، بسبب خلافات حول تشكيلة اللجنة وخاصة القائمة الخاصة بالممثلين عن المجتمع المدني في سوريا.

وفي 27 أغسطس الماضي، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب لقاء عقده مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة جوكوفسكي، استمرار العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، معربا عن أمله في انطلاق أعمالها في جنيف قريبا.

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