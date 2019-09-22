الصحة: التعرف على هوية المواطنة التي استشهدت الأربعاء الماضي على حاجز قلنديا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، أنه تم التعرف على هوية المواطنة التي استشهدت الأربعاء الماضي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، جراء إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أنها أبلغت رسميا من قبل الارتباط المدني أن الشهيدة هي نايفة محمد كعابنة (50 عاما) من سكان رمون بمحافظة رام الله والبيرة.