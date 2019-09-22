دولي

ترامب يدعو مجلس الاحتياط مجددا لاعتماد أسعار فائدة سلبية

ترامب يدعو مجلس الاحتياط مجددا لاعتماد أسعار فائدة سلبية
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر، وذلك في تغريدة له على تويتر اليوم الأحد.

وقال ترامب، "يجب أن ندفع دائما فائدة أقل من الآخرين!" في إشارة إلى أسعار الفائدة السلبية التي أصبحت أمراً شائعاً في أوروبا وآسيا.

ووفقا لمؤشرات وكالة أنباء بلومبرج، هناك حوالي 3ر14 تريليون دولار من سندات الدين العالمية بعوائد دون الصفر.

ويقل ذلك عن مستوى مرتفع بلغ 17 تريليون دولار أواخر آب/ أغسطس.

كان مجلس الاحتياط قد خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي للمرة الثانية منذ تموز/ يوليو، لكنه لم يخفضها سوى بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث قال ترامب إنها غير كافية في ضوء تخفيض بنوك مركزية أخرى أسعار الفائدة بدرجة أكبر من ذلك بكثير.

وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إنه "محبط للغاية" من رئيس مجلس الاحتياط جيرومي باول وتساءل عن قدرته على "أداء العمل بشكل جيد".

ومع ختام تعاملات الأسواق يوم الجمعة الماضي، بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات 72ر1 بالمئة.

وقال باول، إنه لا يعتقد أن البنك المركزي سيبحث استخدام أسعار فائدة سلبية. وعدد قليل من البنوك المركزية في الدنمارك ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا دفعت أسعار فائدتها للتراجع إلى ما دون الصفر.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى سالب 5ر0 بالمئة في إطار حزمة واسعة النطاق لتحفيز الاقتصاد المتباطئ ورفع معدل التضخم المنخفض.

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