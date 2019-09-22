أبو الحصين ينفي افراز حركة فتح عدد من المرافقين له

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رام الله - دنيا الوطن

نفى القيادي في حركة فتح وأمين سر إقليم شمال غزة "حاتم أبو الحصين" ما نشر على المواقع الإعلامية بأن قيادة الحركة قد أفرزت عدد من المرافقين لحمايته الشخصية، بعد تلقيه تهديدات من بعض موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم.



وأكد في تصريح مقتضب أن مثل هذه الأخبار المشبوهة لا أساس لها من الصحة، وأن حركة فتح وكما عودت أبناء شعبها أن تقف دائماً بجانبهم ومتابعة جميع قضاياهم ورفع أي ظلم قد يتعرضون له.



وأضاف أن الهدف من هذه التلفيقات هو إلصاق التهم بحركة فتح وقيادتها وإثارة الفتنة في صفوف أبناءها وتعريض أبناء الحركة إلى الضرر، وحرف البوصلة عن المأساة التي تعيشها غزة بسبب الإنقسام.



هذا وطالب "ابو الحصين" الفصائل الفلسطينية باتخاد موقف حازم تجاه المواقع المشبوهة التي تروج وتثير الأكاذيب في الساحة الفلسطينية وملاحقة مثيري الفتنة في وقت نحن أحوج فيه إلى الوحدة الوطنية والتماسك لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.



وأوضح أن مثل هذه الإشاعات والأكاذيب لن تجد طريقها في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني وقد ولدت ميته في مهدها.