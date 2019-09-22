تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

يكون طقس فلسطين غدا الاثنين صيفياً في النهار بوجه عام في معظم المناطق الفلسطينية ، وحارا في المناطق المنخفضة والغورية، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الجرارة، وفي ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء سيّما في المناطق الجبلية مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





طقس فلسطين الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفياً في ساعات النهار ، وفي ساعات المساء والليل يطرأ إنحفاض واضح على درجات الحرارة ويسود طقس معتدل نسبياً، الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.





طقس فلسطين الأربعاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً خصوصاً في ساعات الظهيرة .





ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبياً بوج عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية.





طقس فلسطين الخميس يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء حارة بوجه عام خصوصاً في المناطق المنخفضة والغورية ، مع رطوبة مرتفعة في الساحل والسهل الساحلي .





وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة في الجبال ورطبة في الساحل والسهل الساحلي مع رياح شمالية غربية معتدلة.





رام الله - دنيا الوطن