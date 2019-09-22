شؤون فلسطينية

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
انضمت  مجموعة جديدة من أسرى الجبهة الديمقراطية للإضراب عن الطعام  تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين ، حيث انضم خمسة عشر أسيرا (15) من أسرى الجبهة في سجن ريمون والنقب للاضراب عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير علي الدرة المضرب منذ أكثر من 63 يوما ، الى جانب باقي الأسرى الاداريين، دعما لصمودهم ومطالبهم بإنهاء الاعتقال الإداري ونيل حريتهم، وأكدت الجبهة الديمقراطية، ان منظمات الجبهة في السجون، قررت خطوات أخرى تشمل انضمام دفعات جديدة من عشرات الاسرى في مختلف سجون الاحتلال، الى معركة الإضراب عن الطعام، وذلك من خلال خطوات تدريجية وتصاعدية حتى يحقق الأسرى مطالبهم المشروعة.

ويشار في هذا السياق ، ان ممثلي الجبهة في الحركة الأسيرة كانوا قد حملوا سلطات الاحتلال وإدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين، مؤكدين انهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المخاطر التي تهدد حياة الاسرى المضربين.

هذا وتشمل الدفعة الثانية من أسرى الجبهة الديمقراطية الذين بدأوا الإضراب عن الطعام إسنادا للأسرى الإداريين وهم: أسامة أبو العسل ، ادم مصطفى ، عبدا لله مصطفى ، هيثم عنتري ، إياد عبيد ، يزن عبيد ، عبد القادر داري ، لؤي قريع ، محمد  مزعرو ، محمد عطية ، محمد عبيد ، محمد عليان ، عمار صلاح الدين ، علي محمود ، موسى عسيلة

ومن الجدير بالذكر ، أن الجبهة أعلنت في وقت سابق  أسماء  مجموعة أخرى تشمل  خمسة عشر أسيرا من أسرى الديمقراطية  بدأوا صباح الاحد الماضي  15/9 الإضراب عن الطعام إسنادا للأسرى الإداريين .

أخبار ذات صلة

تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

بعد نشر مناشدتها على &#34; دنيا الوطن &#34;.. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

بعد نشر مناشدتها على " دنيا الوطن ".. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

أول تعليق من حماس على توصية &#34;القائمة المشتركة&#34; بتكليف غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أول تعليق من حماس على توصية "القائمة المشتركة" بتكليف غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية

&#34;الهلال الأحمر&#34;: إصابة متطوعيّ إسعاف خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية

"الهلال الأحمر": إصابة متطوعيّ إسعاف خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

وزارة الصحة توقف تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على &#34;رانيتيدين&#34;

وزارة الصحة توقف تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على "رانيتيدين"

كهرباء إسرائيل تتراجع عن قطع الكهرباء عن أريحا والأغوار لأسباب خاصة

كهرباء إسرائيل تتراجع عن قطع الكهرباء عن أريحا والأغوار لأسباب خاصة

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

بعد نشر مناشدتها على &#34; دنيا الوطن &#34;.. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

بعد نشر مناشدتها على " دنيا الوطن ".. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية &#34;كاملة شمسي&#34; سقوط قيمي وأخلاقي

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية "كاملة شمسي" سقوط قيمي وأخلاقي

&#34;الأورومتوسطي&#34; يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

"الأورومتوسطي" يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

منوعات

&#34;اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك&#34;.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

&#34;ذا فويس&#34; يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

"ذا فويس" يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

عربي

&#34;جيش الكرامة&#34; الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

"جيش الكرامة" الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

(أرامكو) السعودية تحظر التصوير

(أرامكو) السعودية تحظر التصوير

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة