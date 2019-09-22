شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على توصية "القائمة المشتركة" بتكليف غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أول تعليق من حماس على توصية "القائمة المشتركة" بتكليف غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية
حزب أزرق أبيض
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، على توصية (القائمة المشتركة) العربية في إسرائيل، بتكليف زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "من المستغرب أن تراهن أي جهة من أبناء شعبنا على حزب صهيوني متطرف".

وأضاف: "واضح أن برنامج الحزب يتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بل ويحرض على العدوان على غزة و ضم الضفة الغربية".

وتابع: "الشخصيات الأساسية في الحزب ارتكبت جرائم بحق شعبنا، فرئيس الحزب كان رئيس أركان جيش الاحتلال في عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014، وموشي يعلون الذي كان رئيس أركان الجيش 2003 الذي ارتكب الجرائم في الضفة الغربية ووزيرالجيش في حرب 2014، كذلك غابي اشكنازي الذي قاد الجيش في حرب 2008.

كما تحدث نائب رئيس الحركة في الخارج، محمد نزال عن هذا الموضوع، قائلا: "مؤسف أن يسوّق بعض بني جلدتنا، لضرورة إسقاط نتنياهو، مفسحين الطريق أمام غانتس، الذي يتم تقديمه (حمامة سلام)، قياسا بـ نتنياهو".

‏وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حتى نعرف عن أي حمامة سلام يتحدّثون، أذكّر أن غانتس، كان قائد الجيش الإرهابي الذي شن العدوان على غزّة عام 2014، مفتخرا بعدها، أنه أعادها إلى العصر الحجري!".

وقررت (القائمة العربية المشتركة)، اليوم دعم رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال موقع (ريشت كان): إن القائمة المشتركة، أوصت أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، على غانتس، بعد أن أعلنت رفضها التوصية على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة: "أصبحنا في عصر نتنياهو مجموعة غير شرعية، في السياسة الإسرائيلية لم نمنح الشرعية، لكن الآن الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح اليوم رأس الزاوية".

وأضاف عودة، "نحن نبحث عن طريقة لمنع نتنياهو من أن يصبح رئيس وزراء، غالبية الجمهور الإسرائيلي قالوا: لا لحكم نتنياهو، لذلك سنوصي بيني غانتس كرئيس للوزراء".

أما أحمد الطيبي، فقد قال لريفلين: نحن لسنا ضيوف في هذا البلد، نحن أصحاب البيت.

أخبار ذات صلة

تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

بعد نشر مناشدتها على &#34; دنيا الوطن &#34;.. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

بعد نشر مناشدتها على " دنيا الوطن ".. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

&#34;الهلال الأحمر&#34;: إصابة متطوعيّ إسعاف خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية

"الهلال الأحمر": إصابة متطوعيّ إسعاف خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

وزارة الصحة توقف تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على &#34;رانيتيدين&#34;

وزارة الصحة توقف تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على "رانيتيدين"

كهرباء إسرائيل تتراجع عن قطع الكهرباء عن أريحا والأغوار لأسباب خاصة

كهرباء إسرائيل تتراجع عن قطع الكهرباء عن أريحا والأغوار لأسباب خاصة

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

بعد نشر مناشدتها على &#34; دنيا الوطن &#34;.. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

بعد نشر مناشدتها على " دنيا الوطن ".. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية &#34;كاملة شمسي&#34; سقوط قيمي وأخلاقي

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية "كاملة شمسي" سقوط قيمي وأخلاقي

&#34;الأورومتوسطي&#34; يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

"الأورومتوسطي" يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

منوعات

&#34;اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك&#34;.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

&#34;ذا فويس&#34; يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

"ذا فويس" يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

عربي

&#34;جيش الكرامة&#34; الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

"جيش الكرامة" الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

(أرامكو) السعودية تحظر التصوير

(أرامكو) السعودية تحظر التصوير

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة