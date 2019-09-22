أول تعليق من حماس على توصية "القائمة المشتركة" بتكليف غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية

حزب أزرق أبيض

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خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان

علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، على توصية (القائمة المشتركة) العربية في إسرائيل، بتكليف زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "من المستغرب أن تراهن أي جهة من أبناء شعبنا على حزب صهيوني متطرف".



وأضاف: "واضح أن برنامج الحزب يتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بل ويحرض على العدوان على غزة و ضم الضفة الغربية".



وتابع: "الشخصيات الأساسية في الحزب ارتكبت جرائم بحق شعبنا، فرئيس الحزب كان رئيس أركان جيش الاحتلال في عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014، وموشي يعلون الذي كان رئيس أركان الجيش 2003 الذي ارتكب الجرائم في الضفة الغربية ووزيرالجيش في حرب 2014، كذلك غابي اشكنازي الذي قاد الجيش في حرب 2008.



كما تحدث نائب رئيس الحركة في الخارج، محمد نزال عن هذا الموضوع، قائلا: "مؤسف أن يسوّق بعض بني جلدتنا، لضرورة إسقاط نتنياهو، مفسحين الطريق أمام غانتس، الذي يتم تقديمه (حمامة سلام)، قياسا بـ نتنياهو".



‏وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حتى نعرف عن أي حمامة سلام يتحدّثون، أذكّر أن غانتس، كان قائد الجيش الإرهابي الذي شن العدوان على غزّة عام 2014، مفتخرا بعدها، أنه أعادها إلى العصر الحجري!".



وقررت (القائمة العربية المشتركة)، اليوم دعم رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، لرئاسة الحكومة المقبلة.



وقال موقع (ريشت كان): إن القائمة المشتركة، أوصت أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، على غانتس، بعد أن أعلنت رفضها التوصية على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.



وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة: "أصبحنا في عصر نتنياهو مجموعة غير شرعية، في السياسة الإسرائيلية لم نمنح الشرعية، لكن الآن الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح اليوم رأس الزاوية".



وأضاف عودة، "نحن نبحث عن طريقة لمنع نتنياهو من أن يصبح رئيس وزراء، غالبية الجمهور الإسرائيلي قالوا: لا لحكم نتنياهو، لذلك سنوصي بيني غانتس كرئيس للوزراء".



أما أحمد الطيبي، فقد قال لريفلين: نحن لسنا ضيوف في هذا البلد، نحن أصحاب البيت.