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هكذا علق وزير الخارجية المصري على "المظاهرات" الأخيرة ضد نظام السيسي

هكذا علق وزير الخارجية المصري على "المظاهرات" الأخيرة ضد نظام السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن استنكاره لتحريض وسائل إعلام "تركية وقطرية" ضد الدولة المصرية ودعوتها للمشاركة في مظاهرات "داعمة للفوضى".

وأكد شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" بقناة "إم بي سي المصرية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن "دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباءً".

وأضاف أن هذا "التحريض" لن يلقى أية استجابة داخل مصر، مشيرا إلى أنه "ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية" وفق ما أوره موقع "روسيا اليوم".

وأشار الوزير المصري إلى أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك  للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه "طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع".

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