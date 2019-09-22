"جيش الكرامة" الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر
رام الله - دنيا الوطن
كذّب "جيش الكرامة" الليبي، بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نقل عن المشير خليفة حفتر القول، إنه "سيتدخل بقوة لمساندة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضرب المشاغبين".
ونقل البيان المزعوم عن اللواء أحمد أبو زيد المسماري، المتحدث العسكري لـ "الجيش الوطني الليبي" (المتمركز في شرق ليبيا)، القول، إنه "لن نسمح بالانقلاب على الرئيس السيسي في مصر. والقوات المسلحة الليبية تملك قدرة التدخل في أي لحظة في العمق المصري".
كذّب "جيش الكرامة" الليبي، بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نقل عن المشير خليفة حفتر القول، إنه "سيتدخل بقوة لمساندة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضرب المشاغبين".
ونقل البيان المزعوم عن اللواء أحمد أبو زيد المسماري، المتحدث العسكري لـ "الجيش الوطني الليبي" (المتمركز في شرق ليبيا)، القول، إنه "لن نسمح بالانقلاب على الرئيس السيسي في مصر. والقوات المسلحة الليبية تملك قدرة التدخل في أي لحظة في العمق المصري".
ووصف "جيش الكرامة" هذا البيان الذي انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي باسمه بـ "المزور" وفق موقع "روسيا اليوم".
يذكر أن الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن المصرية يوم الجمعة، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الإسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.
وتتهم السلطات المصرية وسائل إعلام "تركية وقطرية"، بتحريض الجماهير ضد الدولة المصرية، ودعوتها للمشاركة في مظاهرات "داعمة للفوضى".
يذكر أن الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن المصرية يوم الجمعة، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الإسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.
وتتهم السلطات المصرية وسائل إعلام "تركية وقطرية"، بتحريض الجماهير ضد الدولة المصرية، ودعوتها للمشاركة في مظاهرات "داعمة للفوضى".
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