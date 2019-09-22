عربي

"جيش الكرامة" الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

"جيش الكرامة" الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر
رام الله - دنيا الوطن
كذّب "جيش الكرامة" الليبي، بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نقل عن المشير خليفة حفتر القول، إنه "سيتدخل بقوة لمساندة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضرب المشاغبين".

ونقل البيان المزعوم عن اللواء أحمد أبو زيد المسماري، المتحدث العسكري لـ "الجيش الوطني الليبي" (المتمركز في شرق ليبيا)، القول، إنه "لن نسمح بالانقلاب على الرئيس السيسي في مصر. والقوات المسلحة الليبية تملك قدرة التدخل في أي لحظة في العمق المصري".  

ووصف "جيش الكرامة" هذا البيان الذي انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي باسمه بـ "المزور" وفق موقع "روسيا اليوم".

يذكر أن الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن المصرية يوم الجمعة، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الإسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.

وتتهم السلطات المصرية وسائل إعلام "تركية وقطرية"، بتحريض الجماهير ضد الدولة المصرية، ودعوتها للمشاركة في مظاهرات "داعمة للفوضى".

أخبار ذات صلة

هكذا علق وزير الخارجية المصري على &#34;المظاهرات&#34; الأخيرة ضد نظام السيسي

هكذا علق وزير الخارجية المصري على "المظاهرات" الأخيرة ضد نظام السيسي

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

(أرامكو) السعودية تحظر التصوير

(أرامكو) السعودية تحظر التصوير

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط &#34;عملاً حربياً&#34; إن انطلق من إيران

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط "عملاً حربياً" إن انطلق من إيران

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

إضراب المعلمين في الأردن يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي

إضراب المعلمين في الأردن يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي

رئيس الوزراء السوداني: أسعى لإزالة السودان من &#34;الدول الراعية للإرهاب&#34;

رئيس الوزراء السوداني: أسعى لإزالة السودان من "الدول الراعية للإرهاب"

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

الشرطة تُحبط محاولة انتحار في رام الله

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

مجموعة جديدة من اسرى الجبهة الديمقراطية يشرعون بالإضراب عن الطعام

بعد نشر مناشدتها على &#34; دنيا الوطن &#34;.. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

بعد نشر مناشدتها على " دنيا الوطن ".. فاعل خير يستجيب لمناشدة أسرة غارم

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية &#34;كاملة شمسي&#34; سقوط قيمي وأخلاقي

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية "كاملة شمسي" سقوط قيمي وأخلاقي

&#34;الأورومتوسطي&#34; يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

"الأورومتوسطي" يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

منوعات

&#34;اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك&#34;.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

&#34;ذا فويس&#34; يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

"ذا فويس" يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

عربي

&#34;جيش الكرامة&#34; الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

"جيش الكرامة" الليبي يكذب بيانا مزورا حول مصر

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

(أرامكو) السعودية تحظر التصوير

(أرامكو) السعودية تحظر التصوير

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة