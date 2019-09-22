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قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، ونظيره التركي، ياشار غولر، سبل تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية بأن الغانم ناقش اليوم الأحد مع غولر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة، خلال محادثاتهما المنعقدة بمشاركة عدد من الضباط الرفيعين الآخرين، "العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها".  

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار السنتين الماضيتين في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج، اندلع على خلفية بدء كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، إجراءات "مقاطعة" قطر، التي اتهمتها الدول الـ4 بدعم الإرهاب، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الطرفين.

وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا عن دعمه لقطر بعد هذه التطورات، الأمر الذي تلاه نشر الجيش التركي لمئات من مقاتليه في القاعدة التركية قرب العاصمة القطرية الدوحة.

بدوره، تعهد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في 15 أغسطس 2018، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر لمساعدتها في معالجة مشاكلها الاقتصادية على خلفية انهيار الليرة التركية.

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