دولي

بومبيو: أمريكا تعمل على حل دبلوماسي مع إيران

بومبيو: أمريكا تعمل على حل دبلوماسي مع إيران
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبو، إن الولايات المتحدة "تعمل بجد" من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران بعد اتهامها للجمهورية الإسلامية بالهجمات على حقول نفط سعودية، لكنه أكد أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لاتخاذ إجراء آخر إذا لزم الأمر.

وقال بومبيو في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد ونقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج إنه "ما من شك في ذلك. إذا لم ننجح في ذلك واستمرت إيران في الضرب بهذه الطريقة، فأنا واثق من أن الرئيس ترامب سيتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافنا" وفق "القدس المحلية".

وقال مسؤولون كبار في البنتاغون يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة سترسل عددا "متوسطا" من القوات إلى الشرق الأوسط وقدرات دفاعية صاروخية إضافية إلى المملكة العربية السعودية ردا على هجوم مطلع الأسبوع الماضي على منشآت نفطية، ما تسبب في تعطيل حوالي 5 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط.

من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استبعاد نزاع عسكري في الشرق الأوسط، قائلا في مقابلة أجريت معه اليوم الأحد في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية إنني "لست واثقا من أننا يمكن أن نتجنب اندلاع حرب".

وردا على سؤال عما إذا كان واثقا من تجنب الحرب، أجاب بومبيو إننا "نعمل من أجل ذلك".

وقال بومبيو في مقابلة تم بثها على شبكة "سي بي إس" إن الولايات المتحد سترد بطريقة تعكس ما وصفه "بهجوم من جانب إيران على العالم" و"عمل حربي"، وقال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى حل دبلوماسي، بينما يبدو أن الإيرانيين متعطشون للدماء ويبحثون عن حرب".

وقال بومبيو إن حملة الضغط الأمريكية القصوى، والتي تشمل فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وصندوق الثروة السيادية، تؤتي بنتائجها وأن الاقتصاد الإيراني سينكمش بحوالي 10 إلى 15 بالمئة هذا العام.

يشار إلى أن ايران نفت ضلوعها في الهجوم على منشأت "أرامكو".

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