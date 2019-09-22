مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، حالة منع التجول في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، عقب اقتحامها واندلاع مواجهات.



وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال، اقتحموا وسط البلدة، وأعلنوا حالة منع التجول، وسط إطلاق للنار والقنابل المسيلة للدموع، علماً أنها فرضت مساء أمس أيضاً حالة منع التجول في البلدة.



وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، عقب اقتحامها فيما استقدمت قوات الاحتلال تعزيزات إضافية للبلدة، وواصلت إغلاق مداخلها بشكل كامل.