وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها بشظايا صاروخ أطلق من غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توفيت مستوطنة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وأعلن مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي عن مصرع المستوطنة "نينا جنيسدنوفا" 74 عاماً، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها من صاروخ أطلق من غزة، وسقط على مبنى مباشرة في مدينة عسقلان خلال تصعيد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وفق القناة 13 الإسرائيلية.