دولي

هذا ما قاله نتنياهو بعد دعم القائمة العربية بالكنيست لغانتس

هذا ما قاله نتنياهو بعد دعم القائمة العربية بالكنيست لغانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وزعيم حزب (الليكود)
بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد: " لقد حدث بالضبط ما حذرنا منه، فقط أوصت القائمة العربية المشتركة بتكليف بيني غانتس كرئيس للوزراء".

جاء ذلك، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" تعليقاً على توصية القائمة العربية المشتركة بتكليف رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف: "نحن الآن أمام خيارين: إما تشكيل حكومة أقلية تعتمد على من ينبذون "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية، ويمجدون "الإرهابيين" الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا، أو تشكيل حكومة وطنية واسعة" وفق قوله.

يذكر، أن جلسة عقدت مساء اليوم الأحد، بين مركبات القائمة المشتركة والرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، علماً أن نواب حزب التجمع الديمقراطي، قرروا التغيب عن هذا اللقاء.

وقال رئيس القائمة العربية أيمن عودة خلال الجلسة:" في عصر نتنياهو لقد أصبحنا مجموعة غير شرعية، في السياسة الإسرائيلية لم نمنح الشرعية، لكن الآن "الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح اليوم رأس الزاوية" ونحن نبحث عن طريقة لمنع نتنياهو من أن يصبح رئيس وزراء". 

وأضاف عودة، أن "غالبية الجمهور الإسرائيلي قالوا: لا لحكم نتنياهو، لذلك سنوصي بيني غانتس كرئيس للوزراء".

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