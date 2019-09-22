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وزارة الصحة توقف تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على "رانيتيدين"

وزارة الصحة توقف تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على "رانيتيدين"
رام الله - دنيا الوطن
 قررت وزارة الصحة وقف تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "رانيتيدين" بكافة أشكالها الصيدلانية، المحلية منها والمستوردة.

 وأضافت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن هذا الوقف سيسري إلى حين التأكد من خلو تلك المستحضرات من المادة الشائبة "NDMA" والتي تعد مادة مسرطنة.

 وكانت وزارة الصحة نشرت الأسبوع الماضي بياناً حول بدئها باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتأكد من أمان الأدوية التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "رانيتيدين" والتأكد من عدم وجود المادة الشائبة "NDMA" ضمن الأدوية المبيعة في السوق الفلسطينية.

وأشارت إلى أن معلومات المأمونية الدوائية الحديثة الصادرة عن مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، وهيئة الدواء الأوروبي بتاريخ 13/9/2019، ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية والمتعلقة بالمستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة "رانيتيدين" تفيد باحتمال وجود المادة الشائبة "NDMA" بمستويات قليلة في بعض المستحضرات بعد تحليلها مخبرياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعممت وزارة الصحة على مصانع الأدوية المحلية بالتوقف عن استخدام المادة الخام الفعالة "رانيتيدين" في التصنيع الصيدلاني، والعمل على حجرها حسب الأصول، وكذلك التوقف عن طرحها وتوريدها إلى السوق لحين ثبات أمانها وسلامتها، وفيما يخص الأدوية المستوردة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة وهو دواء " Zantac"، فقد عملت وزارة الصحة على تعليق تسجيله وقررت سحبه من السوق، إضافة إلى تعليق تسجيل المستحضرات المستوردة الأخرى التي تحتوي على نفس المادة لحين التأكد من سلامتها وأمانها.

وأكدت أن الإدارة العامة للصيدلة ستتأكد من توقف صرف هذه المستحضرات في القطاعين الحكومي والخاص بالتعاون مع الرعاية الصحية الأولية والجهات الشريكة كنقابة الصيادلة ونقابة الأطباء.

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