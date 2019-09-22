بعد توصية القائمة المشتركة لغانتس.. نتنياهو: نحن أمام خيارين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على توصية القائمة العربية المشتركة على رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس لرئاسة الحكومة المقبلة.



وقال نتنياهو، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "لقد حدث بالضبط ما حذرنا منه، أوصت القائمة العربية المشتركة بيني غانتس كرئيس للوزراء، الآن هناك خياران يجب أن يحدث أحدهما".



وأضاف: الخيار الأول: إما تشكيل حكومة أقلية تعتمد على من ينبذون إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويمجدون (الإرهابيين) الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا، أو تشكيل حكومة وطنية واسعة.