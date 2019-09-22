بعد توصية القائمة المشتركة لغانتس.. نتنياهو: نحن أمام خيارين
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على توصية القائمة العربية المشتركة على رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال نتنياهو، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "لقد حدث بالضبط ما حذرنا منه، أوصت القائمة العربية المشتركة بيني غانتس كرئيس للوزراء، الآن هناك خياران يجب أن يحدث أحدهما".
وأضاف: الخيار الأول: إما تشكيل حكومة أقلية تعتمد على من ينبذون إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويمجدون (الإرهابيين) الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا، أو تشكيل حكومة وطنية واسعة.
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على توصية القائمة العربية المشتركة على رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال نتنياهو، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "لقد حدث بالضبط ما حذرنا منه، أوصت القائمة العربية المشتركة بيني غانتس كرئيس للوزراء، الآن هناك خياران يجب أن يحدث أحدهما".
وأضاف: الخيار الأول: إما تشكيل حكومة أقلية تعتمد على من ينبذون إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويمجدون (الإرهابيين) الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا، أو تشكيل حكومة وطنية واسعة.
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