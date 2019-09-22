عاجل

  • مواجهات عقب اقتحام عزون شرق قلقيلية

شؤون فلسطينية

كهرباء إسرائيل تتراجع عن قطع الكهرباء عن أريحا والأغوار لأسباب خاصة

كهرباء إسرائيل تتراجع عن قطع الكهرباء عن أريحا والأغوار لأسباب خاصة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شركة كهرباء محافظة القدس، بأن شركة كهرباء "إسرائيل" أبلغتها بتراجعها عن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة أريحا والأغوار يوم غدٍ الاثنين لأسباب خاصة.

واعتذرت شركة محافظة القدس في بيان لها وصل "دنيا الوطن" عن هذه الإجراءات والتشويشات الإسرائيلية الخارجة عن سيطرتها.

وأوضحت، أنها ستطلع مشتركيها على جميع المستجدات حال ورودها، فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي.

ودخلت يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر أجزاء من محافظات رام الله وأريحا وبيت لحم وضواحي القدس في برنامج قطع يومي لمدة ساعتين.

جاء ذلك، عقب تلقي شركة كهرباء محافظة القدس للإنذار الثالث من الشركة القطرية الإسرائيلية منتصف الشهر الجاري.

وتضمن الإنذار جدولاً لتقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة، يبدأ في 22/9/2019 وحتى 15/10/2019.

وجاء تهديد القطرية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس بادعاء تجاوز مبلغ الديون المستحقة على الأخيرة ملياراً و700 مليون شيكل.

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة توقف تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على &#34;رانيتيدين&#34;

وزارة الصحة توقف تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على "رانيتيدين"

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

في فلسطين.. صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن

في فلسطين.. صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية &#34;كاملة شمسي&#34; سقوط قيمي وأخلاقي

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية "كاملة شمسي" سقوط قيمي وأخلاقي

ما هي النقاط التي سيتحدث بها الرئيس عباس في خطابه بالأمم المتحدة؟

ما هي النقاط التي سيتحدث بها الرئيس عباس في خطابه بالأمم المتحدة؟

&#34;الأورومتوسطي&#34; يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

"الأورومتوسطي" يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

ظافر ملحم: &#34;كهرباء إسرائيل&#34; مصرّة على قطع التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق

ظافر ملحم: "كهرباء إسرائيل" مصرّة على قطع التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية &#34;كاملة شمسي&#34; سقوط قيمي وأخلاقي

الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية "كاملة شمسي" سقوط قيمي وأخلاقي

&#34;الأورومتوسطي&#34; يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

"الأورومتوسطي" يُدين تجريد كاتبة بريطاينة من جائزة لدعمها للفلسطينيين

ظافر ملحم: &#34;كهرباء إسرائيل&#34; مصرّة على قطع التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق

ظافر ملحم: "كهرباء إسرائيل" مصرّة على قطع التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق

اشتية: نسبة السرطان العالية بفلسطين سببها النفايات الكيماوية والنووية الإسرائيلية

اشتية: نسبة السرطان العالية بفلسطين سببها النفايات الكيماوية والنووية الإسرائيلية

مواطن يُناشد اشتية نيابةً عن خريجي قطاع غزة: صبرنا حتى مل الصبر من صبرنا

مواطن يُناشد اشتية نيابةً عن خريجي قطاع غزة: صبرنا حتى مل الصبر من صبرنا

شاهد: اشتية يتساءل: هل أنتجت وسائل التواصل الاجتماعي شكلاً جديداً من القمع؟.. والجمهور يرد

شاهد: اشتية يتساءل: هل أنتجت وسائل التواصل الاجتماعي شكلاً جديداً من القمع؟.. والجمهور يرد

منوعات

&#34;اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك&#34;.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

&#34;ذا فويس&#34; يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

"ذا فويس" يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

عربي

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة

توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط &#34;عملاً حربياً&#34; إن انطلق من إيران

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط "عملاً حربياً" إن انطلق من إيران

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

إضراب المعلمين في الأردن يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي

إضراب المعلمين في الأردن يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي