كهرباء إسرائيل تتراجع عن قطع الكهرباء عن أريحا والأغوار لأسباب خاصة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شركة كهرباء محافظة القدس، بأن شركة كهرباء "إسرائيل" أبلغتها بتراجعها عن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة أريحا والأغوار يوم غدٍ الاثنين لأسباب خاصة.



واعتذرت شركة محافظة القدس في بيان لها وصل "دنيا الوطن" عن هذه الإجراءات والتشويشات الإسرائيلية الخارجة عن سيطرتها.



وأوضحت، أنها ستطلع مشتركيها على جميع المستجدات حال ورودها، فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي.



ودخلت يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر أجزاء من محافظات رام الله وأريحا وبيت لحم وضواحي القدس في برنامج قطع يومي لمدة ساعتين.



جاء ذلك، عقب تلقي شركة كهرباء محافظة القدس للإنذار الثالث من الشركة القطرية الإسرائيلية منتصف الشهر الجاري.



وتضمن الإنذار جدولاً لتقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة، يبدأ في 22/9/2019 وحتى 15/10/2019.



وجاء تهديد القطرية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس بادعاء تجاوز مبلغ الديون المستحقة على الأخيرة ملياراً و700 مليون شيكل.