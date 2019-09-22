الأسير خلوف ينتصر على السجان بعد إضراب استمر 67 يومًا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عَلّق الأسير سلطان خلوف (38 عامًا)، مساء الأحد، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد الاتفاق مع إدارة المعتقلات على إطلاق سراحه في 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



ومكث الأسير سلطان خلوف من بلدة برقين بمحافظة جنين، 67 يوما متتاليات مضربا عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل سلطات الاحتلال.



وتسبب الإضراب المتواصل عن الطعام للأسير خلوف بمشاكل صحية، وصلت إلى ظهور خلل في عمليات دماغه، وتقرحات في الفم، وضعف شديد في الرؤية، وعدم قدرته على الحركة. بحسب ما أفادت محاميته.



واعتقل خلوف في الثامن من تموز/ يوليو الماضي، وسبق أن قضى في معتقلات الاحتلال أكثر من أربعة أعوام.