في فلسطين.. صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة، خلال الايام الماضية على شخصين مشتبه بممارستهما أعمال السحر والشعوذة في رام الله وعدد من المحافظات الأخرى.



وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إن معلومات وردت للشرطة، تفيد بتعرض سيدة للاعتداء والضرب، من قبل مشعوذين اثنين من سكان المحافظة أُدخلت على اثرها لمشتشفى الأمراض العقلية والنفسية في بيت لحم.



واضاف ارزيقات أنه ومن خلال البحث والتحري وتحليل المعلومات من قبل ادارة المباحث العامة تمكنت من الوصل للسيدة، والتي افادت بتعرضها لأعمال الشعوذة والسحر من قبل شخصين بداعي اخراج الجن والسحر من جسدها وكانا يتقاضيان 100 دينار للجلسة الواحدة وأنهما كانا يعتديان عليها بالضرب وصعقها من خلال أسلاك كهربائية يتم وصلها بالكهرباء المنزلية إلى جسدها بعد تثبيتها بمساعدة أحد أقربائها إلى أن تفقد وعيها بشكل كامل.



وسبب لها هذا الفعل أضرارًا جسمانية ونفسية نُقلت على اثرها لمشفى الأمراض العقلية في بيت لحم في حالة صعبة، وتم علاجها إلى أن استعادت عافيتها.



وأكد ارزيقات، أن الشرطة اوقفت الشخصين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية واحالتهما للنيابة العامة، موضحًا أنه ما زال العمل جاريًا لاحضار شخص ثالث يشتبه بعلاقته بهما وبمساعدتهما في الاعتداء على المواطنة.



وناشد الناطق باسم الشرطة، كافة المواطنين بضرورة عدم التعاطي مع المشعوذين لاعتمادهم على اساليب وطرق قد تؤدي للقتل بجهلهم وادعائهم بمقدرتهم على العلاج النفسي باستخدام طلاسم واسحار قد تؤدي لفقدان العقل، وضرورة الابلاغ عنهم للشرطة والاجهزة الامنية والتوجه للمراكز الطبية الرسمية للعلاج في حال كان هناك اي حالة مرضية لديهم او لدى اي من افراد الاسرة.