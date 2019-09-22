المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، المتهم أحمد رجا أحمد الشاعر يحمل هوية رقم(801856097 )، والمتهم محمود رجا أحمد الشاعر ويحمل هوية رقم (803662618) والمتهم عمر محمد أبو عصعوصعشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 22/9/2019 لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة يعتبرون فارون من وجه العدالة وسيحاكمون غيابياً.وأكدت على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.