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أرامكو السعودية تحظر التصوير

أرامكو السعودية تحظر التصوير
رام الله - دنيا الوطن
حذرت شركة النفط السعودية (أرامكو) موظفيها من رفع أو إرسال أو تبادل الصور أو مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة في الشركة.

ووفق صحيفة (الشرق الأوسط) فقد نبهت "أرامكو" موظفيها إلى أنه، في حال عدم الالتزام بالتحذيرات من التصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو وتحديد مواقع، فإن الشركة ستتخذ إجراءات تأديبية حازمة بهذا الخصوص​​​.

وجاء ذلك في بيان وصفته (أرامكو) بـ "تذكير"، وألصقته في عدة مواقع لها، هذا الأسبوع، مؤكدة منع هذا التصرف بتاتا، إلا في حال أخذ الموافقة المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من تعرض معمل "بقيق" لمعالجة النفط، التابع للشركة السعودية النفطية، لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة، أدى لوقوع حريق كبير في المعمل، إلى جانب هجوم آخر على منشأة نفطية في خريص، الواقعة على الطريق بين الأحساء والرياض.

وبحسب الصحيفة، فإنه رغم أن (أرامكو) تمكنت من السيطرة على الهجمات التي تعرضت لها في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، بـ 25 صاروخ كروز وطائرات مسيّرة، إلا أن إدارة الأمن الصناعي في الشركة فضلت أخذ الحيطة والحذر عبر تذكير موظفيها بحظر التصوير وتشديدها الأمني في هذا الشأن.

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